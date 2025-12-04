Vuelve al canal
Juanra Bonet ficha por Telecinco y presentará 'Allá tú' tras la salida de Jesús Vázquez de Mediaset
El presentador vuelve a la cadena para liderar la renovada etapa del mítico concurso, cuya producción ya está en marcha junto a Gestmusic
Carlos Merenciano
Telecinco ha anunciado que Juanra Bonet será el encargado de presentar la nueva etapa de '¡Allá tú!', cuya producción ya ha comenzado junto a Gestmusic. La elección del presentador llega en un momento clave para la cadena: este 2025 marcará la más que posible salida de Jesús Vázquez de Mediaset, tras más de tres décadas de trayectoria y con la finalización de su último contrato, poniendo fin también a su histórica vinculación con este formato.
La marcha de Vázquez abre así una nueva era para el concurso, cuya identidad estuvo durante años ligada a su figura. Ahora, será Juanra Bonet quien tome el relevo al frente de las icónicas cajas, aportando su propio sello y experiencia como conductor de grandes formatos televisivos. Telecinco confía en que su perfil cercano y ágil conecte con las nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió al programa en un clásico.
Mediaset destaca que las nuevas entregas de '¡Allá tú!' mantendrán la tensión y la mecánica original, pero incorporarán ajustes para rejuvenecer el formato y adaptarlo al consumo actual. La apuesta por Bonet, con amplia trayectoria en concursos como '¡Boom!' o '¿Quién quiere ser millonario?', refuerza la intención de relanzar el género dentro de la parrilla de Telecinco.
El regreso del programa llega en un contexto de reordenación interna en la cadena, que está preparando la retirada de varios formatos como 'Agárrate al sillón' o el final precipitado de 'Gran hermano' y en un momento de intensa competencia televisiva. Con el carisma de Bonet y la fuerza nostálgica del formato, Telecinco aspira a recuperar la atención del público y devolver a '¡Allá tú!' al lugar destacado que ocupó durante su etapa dorada.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
- Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña
- Detenido en A Coruña por falsificar, a cambio de dinero, justificantes de asistencia de condenados a trabajos por la comunidad
- El Supremo deja en manos de los juzgados las reclamaciones de miles de hipotecas
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- El regreso de Hidalgo con el Deportivo a Sabadell, el lugar en el que es leyenda: 'Como jugador era un líder