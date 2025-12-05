Nuevo proyecto
Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
La ficción, ambientada en un pipicán madrileño, contará con capítulos que funcionarán como una pieza independiente de 20 minutos.
Carlos Merenciano
Prime Video sigue afianzando su apuesta por la comedia española con 'Vida perra', un nuevo proyecto que ya se rueda en Madrid y que recupera la química de tres rostros inseparables de la historia reciente del género: Carlos Areces, Fernando Tejero y Jordi Sánchez. La plataforma, que muestra en exclusiva los episodios de 'La que se avecina' antes de su llegada a Telecinco, apuesta ahora por un formato de sketches que lleva la firma del director Serapi Soler y que se estrenará en 2026.
La serie construye su universo alrededor de un pipicán, ese espacio urbano donde los vecinos de un barrio coinciden cada día casi sin quererlo gracias a sus mascotas. Ahí se cruzarán personajes muy diferentes entre sí, que protagonizarán capítulos independientes de unos 20 minutos cada uno. La fórmula, que recuerda inevitablemente a 'Camera Café', tira de un escenario único, personajes recurrentes y humor inmediato que surge del día a día y de la convivencia forzada.
El reparto está a la altura del ambicioso enfoque cómico. Además del trío protagonista, 'Vida perra' contará con Ana Morgade, Elvira Mínguez, Clàudia Melo, Óscar Lasarte y Berta Castañé, configurando un mosaico de perfiles y generaciones pensado para que cada sketch tenga su propio tono y energía. El proyecto está producido por Mediterráneo Mediaset España Group en colaboración con Dynamo Audiovisual, aunque por ahora no está previsto que la serie se emita en abierto en Telecinco.
La reunión de Areces, Tejero y Sánchez supone un guiño evidente para los seguidores de 'La que se avecina', serie en la que los tres se convirtieron en rostros clave del absurdo vecinal que marcó una época. Ahora, lejos de Mirador de Montepinar o Contubernio 49, vuelven a compartir ficción, aunque esta vez intercambiando ladridos, correas y conversaciones en un parque canino.
