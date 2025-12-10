Programación
Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel
Se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que ya adelantaron que no estarán en la edición de 2026
EFE
Berlín
La televisión pública islandesa RÚV anunció este miércoles que se retirará de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»
- Inditex retoma el vuelo y acecha al club que factura 40.000 millones y gana 6.000
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Juan Carlos Agilda (21 años), aspirante de A Coruña a mejor cocinero joven de España: 'No era buen estudiante, probé en esto y aquí sigo seis años después
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- El tiempo en A Coruña: la Aemet avisa de alerta naranja por viento y oleaje