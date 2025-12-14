Audiencias 13/12/2025
'Eurovisión Junior' pincha en TVE mientras 'La ruleta' y 'laSexta Xplica' viven un sábado de récord
El concurso de Jorge Fernández marca su segundo récord consecutivo
Redacción Yotele
Madrid
'Eurovisión Junior' celebró ayer su nueva edición con victoria para Francia y buen quinto puesto para España. Lo hizo nuevamente de TVE, pero sólo consiguió llamar la atención del 8,1% y 681.000 espectadores, bajando así 4 puntos respecto a la edición de 2024.
En la noche, 'La ruleta de la suerte' marca su segundo récord consecutivo y logra el mejor dato de su historia desde que se emite en prime time con un buen 12,6% y 1.281.000 seguidores.
Por su parte, 'laSexta Xplica' también marca récord de temporada con un gran 8,4% y 682.000 fieles. En cuanto al cine de La 1, la cinta de la pública anotó un 9,4% y 891.000 televidentes.
