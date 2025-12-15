Dulceida impulsa los Premios Ídolo con su edición más potente en la que Lola Lolita y Laura Escanes triunfaron y Clavero tumbó a Plex: lista completa de galardonados
La gran fiesta de los creadores de contenido congregó a más de 1000 invitados, con la presencia además de numerosos personajes de la televisión
Ricky García
Los Premios Ídolo han vuelto por todo lo alto para reconocer el talento de los mejores creadores de contenido digital en 2025. En su cuarta edición, celebrada este jueves 11 de diciembre en IFEMA, los galardones más importantes del universo digital, creados e impulsados por Dulceida, se han posicionado de manera definitiva como un gran show en directo, este año presentado por Kira Miró y Lalachus y retransmitido en directo simultáneamente en el canal de YouTube de La Pija y la Quinqui a través del set de Michelín y por primera vez en Atresplayer y Neox.
En la ceremonia, que desplegó una narrativa unificada bajo el concepto creativo 'Heaven', triunfaron Lola Lolita y Laura Escanes, ídolo del año y premio especial del jurado, respectivamente, así como Verdeliss en la categoría Sport and Helthy, Violeta Mangriñán en Emprendimiento e Illo Juan como streamer del año. Además, se premió el talento y la creatividad de Shannis como Premio Ídolo Revelación con un contenido enfocado a la moda y el lifestyle con grandes dosis de sentido del humor.
Un año más numerosas marcas comerciales de primera categoría como cervezas Alhambra o Trade Republic quisieron formar parte del evento, al que numerosos personajes conocidos de las redes sociales y la televisión asistieron al gran evento de año de la comunidad Influencer, entre las que destacaron Anabel Pantoja, Sofía Suescun, Kiko Jiménez, Álvaro Mayo, Sofía Surfers, Anna Padilla, Rosana Zanneti, Violeta Crespo ('Gran hermano'), Nuria Adraos, Madame de Rosa, Claudia Martínez ('La isla de las tentaciones'), Vanesa Martín, Kiara ('OT'), Xuso Jones, Andrea Compton y Jedet, entre otros.
Lista completa de premiados
- Ídolo Revelación: Shannis
- Ídolo Podcast: Keep It Cutre
- Ídolo Conciencia Social: Nerea Pérez de las Heras
- Ídolo Beauty: Sarah Catalá
- Ídolo Gastronomía: Diego Doal
- Ídolo Sostenibilidad: Blondiemuser
- Ídolo Contenido Creativo: Almu Carrión
- Ídolo Proyecto audiovisual: Carles Tamayo ('Cómo cazar a un monstruo')
- Ídolo Emprendimiento: Violeta Mangriñán (Maison Matcha)
- Ídolo Lifestyle: Sofía Hamela
- Ídolo Health and Sport: Verdeliss
- Ídolo Hair Artist: Marckessa
- Ídolo Streamer: Illo Juan
- Ídolo Creador Digital: Carlota Marañón
- Ídolo Entretenimiento: Carlota Marañón y Sofía Hamela
- Ídolo Humor: Pabs Pérez
- Ídolo TikTok: Fabiana Sevillano
- Ídolo Viajes: Clavero
- Ídolo Moda: Carlota Marañón
- Ídolo Música: Guitarricadelafuente
- Ídolo del Año: Lola Lolita
- Premio Ídolo especial del Jurado: Laura Escanes
