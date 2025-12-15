Toñi Moreno, la última en sumarse a las Campanadas 2025-2026 mientras Buenafuente y Silvia Abril se ausentan

Cada vez queda menos para que se acabe el 2025 y eso para las televisiones significa una cosa: cada vez queda menos para las Campanadas 2025-2026. La última noche del año, el medio despliega su fuerza para despedir el año con los espectadores y dar la bienvenida al siguiente.

Y este año es algo atípico por la baja a última hora de Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que iban a ser los presentadores de La 1. Sin embargo, la noticia hoy es que Toñi Moreno será una de las protagonistas de la noche del 31 de diciembre.

La andaluza ha sido elegida junto a Enrique Romero y Ana Hinestrosa para presentar el espacio en Canal Sur, que ha elegido Sierra Nevada para despedir el año. La cadena autonómica premia así a la presentadora de 'Hoy en día', que se mostraba nerviosa en la presentación de la programación navideña.

"Muchas veces me preguntan si me pongo nerviosa. Yo siempre suelo decir que, a estas alturas del partido con 52 años, pues no. Me tengo que tragar todas mis palabras, estoy nerviosísima", comenta emocionada. "Hace cuatro años, yo vi las Campanadas de Canal Sur en la UCI de un hospital, estaba allí medio muerto. La enfermera me preguntó si me quería tomar las uvas, y dije: 'Si es con Canal Sur, sí'. Me las tomé allí, y cuatro años después las vamos a dar nosotros. ¡Qué mejor premio, estamos vivos!", ha añadido su compañero Romero.