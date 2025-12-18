Nuevo espacio
TVE pone fecha de estreno al nuevo programa de Samantha Vallejo-Nájera en un horario inesperado
La cadena pública estrena ‘Navidades con Samantha’, un formato especial con cocina festiva, decoración y antiguos ganadores de ‘MasterChef’
Carlos Merenciano
Samantha Vallejo-Nágera se pone al frente de un nuevo proyecto televisivo con el que invita a los espectadores a celebrar la Navidad desde su propia casa. ‘Navidades con Samantha’, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), llegará a La 1 con programas cargados de cocina, decoración y espíritu festivo.
El formato propone un recorrido por menús navideños pensados para diferentes celebraciones, además de ideas sencillas para vestir la casa en estas fechas. Todo ello en un ambiente íntimo y cercano, con la vivienda de la chef iluminada por velas y envuelta en aromas de cocina, convertida en el eje central del programa.
Para esta ocasión, Samantha contará con la ayuda de cuatro ganadores de ‘MasterChef’. Gabriela Hinojosa (‘MasterChef 13’), Carlos Maldonado (‘MasterChef 3’), María Lo (‘MasterChef 10’) y Ángela Gimeno (‘MasterChef 12’) participarán en las distintas entregas, aportando su experiencia y creatividad a los platos y propuestas navideñas.
Los dos primeros programas de ‘Navidades con Samantha’ se emitirán este sábado y este domingo a las 12:35 horas en La 1. En total, el espacio contará con cuatro entregas especiales que se repartirán a lo largo de las fiestas.
Con este estreno, RTVE refuerza su programación navideña apostando por un formato familiar que une gastronomía, tradición y rostros muy reconocibles del universo ‘MasterChef’, con Samantha Vallejo-Nágera como anfitriona de excepción.
