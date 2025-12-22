Percance
Aparatosa caída en directo en Informativos Telecinco antes de comenzar la Lotería de Navidad 2025
La entrevistada se salía del plano, pero tropezaba y caía ante la impasividad del reportero y el presentador
Kevin Rodríguez
La Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a dejar momentazos televisivos como el del micro abierto que traicionó a una de las presentadoras de TVE o la aparatosa caída que captaron las cámaras de Informativos Telecinco justo antes de que comenzase el sorteo.
Fue, lógicamente, durante la edición matinal cuando Bricio Segovia conectaba con uno de sus reporteros que se encontraba en el Teatro Real donde cada 22 de diciembre tiene lugar este evento. El reportero entrevistaba en esos momentos a Manoli, una entrañable anciana que cada año acude disfrazada al patio de butacas.
Cuando el reportero se despedía, las cámaras captaban como la mujer iba caminando para abandonar el plano cuando de repente, se puede ver cómo tropieza y cae al suelo, al tiempo que exclama: "¡Ay!".
En ese instante, aparecen más personas detrás del reportero ayudando a levantar a Manoli, pero el reportero simplemente se dedica a mirar y a seguir como si nada hubiese sucedido, al igual que el presentador.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Detenido por homicidio en Riazor: la Policía y los bomberos rescataron a otras dos jóvenes de la vivienda en llamas
- Así está la clasificación de Segunda División: Las Palmas gana y el Dépor sale de puestos de ascenso directo
- Grupo Peculiar o cómo crecer en la hostelería de A Coruña sin perder la identidad
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: 'Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias