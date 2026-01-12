Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Madrid
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias por falta de rentabilidad
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Jon Karrikaburu vuelve a escena para el Deportivo
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, se cortará dos meses desde el martes
- Un octogenario muere atropellado en la salida de la AP-9 hacia A Coruña