Zanja la polémica
Defensa contundente de José Pablo López a Sarah Santaolalla por la persecución de Vito Quiles de RTVE hasta su casa: "Nada es casual"
El presidente de RTVE denuncia una estrategia de intimidación contra la periodista y critica los silencios y la “falsa equidistancia” ante el acoso
Kevin Rodríguez
José Pablo López, presidente de RTVE, ha salido en defensa de la periodista Sarah Santaolalla tras el acoso sufrido por parte de Vito Quiles, que la persiguió desde las puertas de la corporación hasta su domicilio. En un contundente mensaje publicado en la red social X, López advierte de que lo ocurrido no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino el resultado de una estrategia planificada. “Nada es casual. Es un plan perfectamente trazado para amedrentarla”, afirmó.
Según el máximo responsable de RTVE, el objetivo de este tipo de actuaciones va más allá de un ataque individual y busca generar un efecto disuasorio colectivo. En su mensaje, López señala que la intimidación pretende alcanzar “a ella y a todos los que se atrevan a discrepar del relato de los hechos y la línea editorial dominante”, alertando así de una amenaza directa a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
El presidente de la corporación pública también cargó contra quienes, a su juicio, han contribuido al señalamiento previo de la periodista y ahora intentan mostrarse solidarios. “Sorprende ver que algunos de los que han participado en su señalamiento público, desde hace tiempo, hoy pretendan solidarizarse”, escribió, para añadir con dureza que “o no tienen vergüenza o nos toman por tontos”.
Por último, López puso el foco en lo que considera una falta de posicionamiento claro por parte de determinados actores públicos. Denunció la existencia de “silencios públicos clamorosos” y rechazó cualquier intento de equidistancia ante este tipo de situaciones. “No cabe la equidistancia cuando el miedo sustituye a la libertad”, concluyó, reafirmando el respaldo de la dirección de RTVE a su periodista.
