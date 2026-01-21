Fuego cruzado
Jordi Évole le lanza una nueva pulla a Juan del Val, mientras Nuria Roca señala a los medios y desmiente el veto en 'La Roca': "Es gravísimo e intolerable"
El presentador aprovechó su visita a 'Pasapalabra' para acordarse del jurado de 'El Desafío'
Kevin Rodríguez
Las palabras de Juan del Val contra Jordi Évole por criticar que haya ganado el Premio Planeta siguen dando de qué hablar y el presentador catalán ha aprovechado su visita a 'Pasapalabra' para lanzarle una nueva pulla al juez de 'El Desafío'.
En el concurso de Roberto Leal, Évole ha aparecido con un chándal verde y rayas blancas y ha querido explicar los motivos: "Uno es por nuestro amigo común, Manu Sánchez, que va a ser uno de los protagonistas de la nueva temporada de 'Lo de Évole'", comenzó explicando.
"Un compañero de esta casa, de Atresmedia, que colabora en varios programas, el otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados. Me encantó la metáfora. Él es escritor también y escribe para Planeta", ha argumentado sobre el segundo motivo.
Nuria Roca señala a los medios y desmiente el veto a Jordi Évole
Por otra parte, Nuria Roca ha subido a su Instagram un extracto del programa de 'La roca' del sábado, donde desmentía el veto al presentador de laSexta y además escribía en su post: "En 'La roca' no se veta a nadie (...) siento estropearos el relato".
"Vetar a alguien es algo muy serio, señalar a alguien de prácticas oscuras es gravísimo e intolerable. Cada uno es libre de invitar a su programa a quien considere interesante u oportuno, yo no he ido al programa de Julia ni al de Évole y jamás se me ocurriría criticar esa decisión", ha concluido la presentadora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años
- Pandiani regresa a los banquillos del fútbol español
- Liaño: 'Me duele que se escuchen insultos al Deportivo de una parte de la afición del Racing
- La Policía Nacional y la Guardia Civil despliegan un dispositivo antidroga en varios puntos de A Coruña y su comarca
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- A Coruña es la ciudad gallega que mejor superó el bache económico del covid: multiplicó por cinco la distancia con Vigo