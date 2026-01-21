Visita especial
¡Momento inesperado! Un perro roba el protagonismo en 'Informativos Telecinco': "La vemos todos los días"
Los espectadores del Informativo matinal han podido ver cómo se le dedicaba un espacio al animal
Kevin Rodríguez
Momento inesperado el que se ha vivido esta mañana en 'Informativos Telecinco'. Un perro, bueno una perra, se ha robado el protagonismo al estar en plató con su dueña mientras Bricio Segovia explicaba el motivo.
"Hoy 21 de enero es el día del perro trabajador, nos quitamos el sombrero con todos esos perros de la Guardia Civil que están trabajando y también por los que a diario dan servicio a otras personas. Boira va a ser uno de esos perretes y tenemos la suerte de verla casi todos los días por los pasillos de Telecinco", comentaba el presentador.
"Yo soy familia de acogida, no soy adiestradora profesional. La perra está con nosotros el primer año de vida y lo que tiene que aprender ahora mismo es a sociabilizar en todos los sitios. Me la llevo al trabajo, al súper, a restaurantes, al metro...tiene que aprender a hacerlo todo para que luego la ONCE lo adiestre para que pueda ser guía", explicaba Marina Pérez, redactora de 'La mirada crítica' y dueña de la perra.
"¿A ti no te da miedo encariñarte?", le preguntaba el presentador. "Es imposible no hacerlo. Se le coge un cariño tremendo, pero también sabes que tiene una función importantísima, que ayudan a muchísimas personas. A mí me encantan los perros, pero los perros que trabajan tengo que reconocer que me gustan un porquito más. Si Dios quiere, Boira podrá ayudar a una persona que no ve el día de mañana", concluía la redactora.
