En una entrevista
Gonzalo Miró se deja querer por la política y no descarta entrar en un partido: "No me importaría"
El tertuliano habla sin tapujos de un posible salto fuera de la televisión y de sus diferencias con Felipe González
Kevin Rodríguez
Gonzalo Miró ha sorprendido al reconocer públicamente en una entrevista en El País que no descarta un futuro en política. “No me importaría”, asegura el colaborador televisivo, que por primera vez se muestra tan claro sobre la posibilidad de dar el salto a la primera línea política.
Habitual en tertulias de actualidad hasta que se convirtió en copresentador de 'Directo al grano', Miró reflexiona sobre cómo su presencia constante en debates políticos le ha llevado a implicarse cada vez más en el análisis de la realidad del país, algo que, según admite, puede acabar derivando en nuevas responsabilidades.
En la entrevista también se refiere a su relación con Felipe González, con quien reconoce haber mantenido “discusiones” por diferencias de opinión. Aun así, deja claro que el vínculo personal y el respeto mutuo siguen intactos, pese a no coincidir siempre en lo ideológico.
Por último, sobre su posibilidad de dar el salto a la política, Miró contesta: "¿No estoy metido en política?", aunque especifica que no le importaría entrar desde un partido.
