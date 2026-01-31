Telecinco
El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'
El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el 'reality'
Kevin Rodríguez
Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.
Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.
"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.
"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Pablo Vázquez: 'Si el Deportivo me hubiera valorado como yo creía, me hubiese quedado un año más
- El muro por Jon Karrikaburu: así está su fichaje por el Deportivo
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- El tiempo en A Coruña según la Aemet: alerta roja este viernes en el litoral coruñés
- Una de las últimas incorporaciones de Marineda City abre una nueva tienda en el centro de A Coruña
- Dos zorros se cuelan en el estadio de Riazor: 'Estamos bendecidos