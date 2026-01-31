Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quejas y desajustes en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF)La previa: Cultural Leonesa - DeportivoLa huelga de buses sigue sin acuerdoVueling abrirá conexión entre A Coruña y TenerifeEl primer Zara se despide para siempre de Juan Flórez
instagramlinkedin

Telecinco

El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'

El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el 'reality'

Mario Jefferson en 'Bake Off'

Mario Jefferson en 'Bake Off' / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.

Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.

"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.

Noticias relacionadas

"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents