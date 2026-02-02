CONFIRMADO
Antena 3 pone fecha al mayor bote de ‘Pasapalabra’: este jueves tras ‘El Hormiguero’
La cadena confirma que el desenlace entre Manu y Rosa se emitirá a las 23:00 horas, siguiendo la estrategia que ya anticipaba la visita de ambos a ‘El Hormiguero’
Redacción Yotele
Antena 3 ha confirmado oficialmente la fecha y la hora en la que se emitirá el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’. Será este jueves a las 23:00 horas, inmediatamente después de ‘El Hormiguero’, en una estrategia de parrilla pensada para convertir la noche en un gran evento televisivo.
La confirmación llega tras la pista lanzada por el programa de Pablo Motos, que anunció la visita de Manu y Rosa, los dos concursantes que se juegan el histórico premio. Una coincidencia que ya en anteriores ocasiones había servido como antesala directa de la entrega del bote, repitiendo un patrón que Antena 3 ha explotado con éxito en el pasado.
El orden de emisión no es casual. ‘El Hormiguero’ actuará como trampolín de audiencia antes de dar paso a un especial de ‘Pasapalabra’ marcado por la expectación, el suspense y un duelo que ha mantenido enganchados a millones de espectadores durante más de un año y medio.
El próximo jueves, ‘Pasapalabra’ vivirá uno de los momentos más importantes de su trayectoria, con un bote récord que promete arrasar en audiencias y cambiar la vida de su ganador.
