En 'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"
La presentadora entrevistó al actor meses antes de fallecer
Kevin Rodríguez
Tenerife
La muerte de Fernando Esteso ha sacudido al mundo del espectáculo. El actor falleció este domingo a los 80 años tras unos días ingresado por problemas respiratorios.
Y a esta triste noticia se le suman cada vez más reacciones y una de las últimas ha sido la de Sonsoles Ónega, con quien el actor tuvo una entrevista meses antes de fallecer.
El hijo de Esteso quiso agradecerle a la presentadora aquella entrevista, que según él "le enamoró". Una charla que para nuestra Ónega también fue de lo más especial, según confiesa.
"Fue de esos momentos que te regala la televisión, ponerte a charlar sin límites con un grande de este país. No lo olvidaré nunca", reconoció la presentadora.
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco
- El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso
- La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac
- El Deportivo, con 24 horas para liberar a Riki o buscar una alternativa: así está la situación