Cientos de miles de euros
La verdad que muchos desconocen en 'Pasapalabra': el dinero que perderá el concursante que se lleve el bote
Ganar el bote implica renunciar a toda la hucha acumulada durante meses —o incluso años— de participación en el concurso
Carlos Merenciano
Esta noche puede producirse uno de los momentos más esperados en 'Pasapalabra', pero no todos los espectadores conocen una de las normas más determinantes del programa, y que esta noche toma más sentido que nunca. El concursante que consiga completar el rosco y llevarse el bote perderá automáticamente todo el dinero que haya acumulado en su hucha personal durante su paso por el concurso.
Las reglas son claras: quien gana el bote solo se lleva la cifra final del premio acumulado, renunciando a los importes obtenidos a lo largo de los programas gracias a las victorias diarias. En cambio, el concursante que no consigue el bote sí se lleva íntegra su hucha, aunque con una consecuencia importante: queda eliminado definitivamente y no puede regresar al día siguiente.
En el caso de que sea Manu Pascual quien gane el bote, perderá los 268.200 euros que ha ido acumulando durante 433 programas, en los que ha logrado 159 victorias y 129 empates. Una cifra que refleja la regularidad y longevidad de su paso por el concurso.
Por su parte, si la vencedora es Rosa Rodríguez, dejará atrás los 167.400 euros que ha sumado en 303 programas, con un balance de 94 victorias y 91 empates. Una cantidad menor que la de su rival, pero igualmente significativa tras meses de competición.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- La deuda del Deportivo con Riazor: nadie ha ascendido con una media tan baja en la última década
- Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- Hijos de Rivera reorganiza su futura sede en A Coruña: cambia el auditorio y el gimnasio por oficinas
- ¿Hasta cuándo lloverá en A Coruña?: 'Es posible que haya una tendencia anticiclónica