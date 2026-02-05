Rita Maestre se pronuncia sobre la decisión de Elisa Mouliaá de retirar la denuncia contra Iñigo Errejón

Elisa Mouliaá sorprendió el miércoles al retirar su denuncia contra Errejón por sentirse sola y sin apoyo. Hoy, en 'Espejo Público' han analizado la noticia y Rita Maestre, que fue pareja del político, se ha pronunciado al respecto.

Susanna Griso le ha cedido la palabra a la líder de Más Madrid nada más terminar el vídeo donde Mouliaá explicaba su decisión: "Yo siempre parto del respeto por las mujeres que dan un paso adelante y que denuncian", ha comenzado diciendo.

La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid de la formación progresista, además, ha separado esta decisión de la dimisión del que fuera su pareja en cuanto salió a luz el caso: "Los comportamientos de Errejón podían o no tener una consecuencia jurídica y eso lo tiene que dictaminar un juez".

"Lo que sí sabíamos, porque él lo admitió, es que eran comportamientos éticamente incompatibles con ser el portavoz de una formación que hace de la igualdad y del feminismo una de sus banderas", ha continuado explicando Maestre.

"Más allá de si hay un caso penal o no, que eso lo tiene que dirimir un juez, ética y políticamente era incompatible su posición y por eso le pedimos la dimisión y él la aceptó el mismo día", recalca la política.

Por último, Maestre ha recordado que este problema es común en todas las formaciones políticas, independientemente de su ideología: "Gestionar un caso así es difícil y complejo en cualquier formación política, porque se dan en todas las formaciones políticas. Hoy el alcalde de Móstoles, Salazar...desde luego es un problema que está presente en toda la sociedad y la diferencia es cómo se actúa ante esos casos", ha concluido.