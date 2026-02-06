Aclaración pública
Elisa Mouliáa lanza un comunicado tras retirar la denuncia por abuso sexual contra Íñigo Errejón y aclara su decisión: "Es por mi salud mental"
La actriz denuncia desinformación mediática y asegura que no se ha retractado ni ha presentado una denuncia falsa.
Carlos Merenciano
Elisa Mouliáa ha difundido un extenso comunicado en redes sociales, en forma de vídeo, tras retirar la denuncia por abuso sexual interpuesta contra Íñigo Errejón. En su mensaje, la intérprete explica que la decisión responde exclusivamente a la necesidad de proteger su salud mental después de un proceso judicial “muy duro y muy largo” que, según afirma, la ha dejado completamente saturada.
Mouliáa ha querido desmentir algunas informaciones difundidas en distintos medios, especialmente aquellas que apuntan a una supuesta retractación o a una denuncia falsa. Según detalla, la denuncia por calumnias presentada contra ella no tiene que ver con una acusación falsa, sino con haber señalado una presunta extorsión a testigos. “Yo no me tengo que retractar de nada”, insiste, asegurando que los hechos denunciados han sido acreditados durante la fase de instrucción.
La actriz subraya que, tras diez meses de investigación, aportación de pruebas y peritajes judiciales, el procedimiento superó la fase de instrucción y el juez decidió enviar el caso a juicio. “Los hechos ya se han probado; lo único que queda por determinar es si son constitutivos de delito”, afirma, recalcando que el propio acusado reconoció los hechos, aunque existiera discrepancia sobre el consentimiento.
Mouliáa también rechaza las acusaciones de haber iniciado el escándalo mediático o de haber “destrozado” la carrera política de Errejón. Según su versión, todo se desencadenó a raíz de denuncias anónimas y de la posterior dimisión del político, y fue entonces cuando ella decidió confirmar públicamente lo ocurrido. “Yo no sabía que hubiera más víctimas. Cuando lo vi, sentí que no podía quedarme callada”, explica.
Por último, la actriz lanza un mensaje directo a otras mujeres, animándolas a confiar en sus sensaciones y a no renunciar a denunciar por miedo a no ser creídas. “La verdad sigue su curso y yo no busco dinero ni nada a cambio”, concluye, pidiendo a los medios un tratamiento más riguroso y neutral del caso y agradeciendo el apoyo recibido durante las últimas semanas.
