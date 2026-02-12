Pablo Motos, obligado a pedir perdón tras el ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolla en la tertulia de 'El hormiguero': "No es mi estilo"

El pasado martes se vivió uno de los momentos más incómodos de 'El hormiguero'. Durante la tertulia, la periodista Rosa Belmonte se refería a la analista política Sarah Santaolalla como "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?", desatando las risas de los colaboradores. Rápidamente, la periodista quiso aclarar que no era una frase suya, sino una cita de la serie 'La maravillosa señora Maisel'.

Pero tras la polémica surgida en medios de comunicación al día siguiente, acompañado de un mensaje de la tertuliana en el que afirmaba que "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", el programa de Antena 3 casi se vio obligado a meterse de lleno en la polémica durante la emisión de su último programa.

Es por ello que, en el arranque del programa que iba a protagonizar Ana Milán, Pablo Motos se tomó unos segundos para comentar lo ocurrido el día anterior: "Antes de empezar el programa me vais a permitir que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia".

El presentador siguió comentando que “A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata”, a lo que añadió que “como ni es el estilo de Rosa, ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos, nos esforzaremos por que no vuelva a suceder”.

Cabe destacar que la propia Belmonte ya había utilizado sus redes sociales para pedir perdón "a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", sin mencionar específicamente a Sarah Santaolalla, comentando también que "fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos ante".