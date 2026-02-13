Los finalistas del Benidorm Fest se preparan para la gala del sábado: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía"

La segunda semifinal del Benidorm Fest reunió este jueves a 3.718.000 espectadores únicos y lideró entre los públicos más jóvenes: 14,4% en niños, 21,7% entre el público de 13 a 24 años, y 23,7% en la franja de 25 a 44 años. Así lo ha explicado este viernes María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, en una rueda de prensa con los finalistas del festival. Además, un total de 191.862 visitantes únicos siguieron anoche la gala en RTVE Play, la semifinal 2 más vista de estos cinco años, una cifra que suma un 112% de visitantes únicos respecto al año pasado y un 200% sobre 2024.

Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Miranda! junto a Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha se han clasificado para la final del sábado y, antes de centrarse en los ensayos, los semifinalistas del certamen han comentado sus impresiones tras clasificarse.

Los integrantes de Miranda!&bailamamá, que serán los encargados de cerrar la gala final, han afirmado que estarán "nerviosos", pero que tienen ganas: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía". A su vez, Dani J, que este jueves se mostró muy crítico con su actuación, ha aparecido este viernes más tranquilo: "Soy muy exigente conmigo mismo, pero luego vi el vídeo y vi que estaba todo bien". Además, el participante ha explicado que ha conseguido sacar adelante su actuación, llena de baile y giros vocales, "gracias a un entrenamiento casi militar y a haberme quedado sin voz más de una vez”.

Por su parte, Mayo ha asegurado que se siente “orgulloso" de él mismo y de su equipo, mientras que Kenneth ha bromeado con el fuego de su puesta en escena y se ha mostrado aliviado por continuar en la competición: “Saber que estoy en la final es un lujo. No tengo palabras”.

Mikel Herzog Jr., que actuará séptimo en la final, ha asegurado que se sintió “emocionado durante toda la actuación, y tener la oportunidad de hacerlo otra vez en la final es simplemente mágico”. A continuación, llegarán María León y Julia Medina que, entre bromas, han reconocido que les ha venido la menstruación a la vez y que están totalmente conectadas: "Tenemos planes de hacer música juntas porque no podemos separarnos ahora".

Los más canallas de la edición, The Quinquis, han valorado “el gran nivel vocal y artístico" de la edición y han celebrado su pase a la final: "A ver si se sube todo el mundo a la moto a volar con nosotros". Mientras, Rosalinda Galán, la sorpresa de la segunda gala con su puesta en escena, ha reconocido que han "jugado a hacer cine”, e Izan Llunas, el 'dark horse' de la primera, se ha mostrado satisfecho con su pase: “Es una canción vocalmente difícil y ha salido bien”.

Noticias relacionadas

“La canción me define perfectamente porque soy una chica nómada y siento que da igual el idioma que hables, porque la música une”, ha expresado Asha, con 'Turista'. Por su parte, Kitai, tras algunos problemas técnicos en la primera semifinal, han asegurado que ya lo tienen todo controlado para el sábado. Finalmente, cerrarán la noche de la final una de las propuestas favoritas de la edición, Tony Grox & Lucycalys, que han afirmado haber “disfrutado como nunca” y estar “agradecidos de poder formar parte de este festival”.