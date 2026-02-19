Respuesta a Diego Matamoros
Mar Flores rompe su silencio y toma partido en la guerra familiar con un comunicado en favor de su hijo Carlo
La modelo se pronuncia tras el enfrentamiento entre su hijo y sus sobrinos Laura y Diego Matamoros: “Esta situación no está siendo fácil ni justa”, asegura en un mensaje buscando “cordura y respeto”.
Kevin Rodríguez
Después de días de tensión entre dos de los apellidos más mediáticos del papel cuché, Mar Flores ha decidido salir de su silencio con un comunicado sorprendente para posicionarse claramente en defensa de su hijo Carlo Costanzia ante las acusaciones de sus primos, Laura y Diego Matamoros.
La polémica arrancó hace semanas cuando Laura, colaboradora de televisión, afirmó haberse distanciado de Carlo tras quejarse de que él no quería que se hablase de su vida privada en los medios. Ese desencuentro escaló hasta el punto de que Carlo emitió su propio comunicado anunciando acciones legales contra quienes han difundido “acusaciones graves” sobre él.
Ante el ruido mediático, Mar Flores ha querido aclarar que la situación familiar “no está siendo fácil ni, en su opinión, del todo justa”, defendiendo tanto a su hijo como a su sobrina y pidiendo que estos conflictos se aborden con intimidad y respeto. En su escrito, también ha advertido de que “las palabras pesan y tienen consecuencias” y ha reclamado cordura dentro de la familia.
La decisión de pronunciarse llega después de que su hijo Carlo anunciase medidas legales por el uso del número de atención contra la violencia de género en el contexto de estas acusaciones, y cuando otros miembros del clan Matamoros, como Diego, han cargado duramente contra él.
Con este comunicado, Mar Flores busca “proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia”, un mensaje con el que intenta poner fin a un episodio que ha dominado titulares y debates en programas del corazón.
- Amancio Ortega desembarca en Oceanía con la compra del 100% de Qube junto a Macquarie
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Delegados de CIG se encierran en la sede de la patronal en A Coruña para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio del bus interurbano
- La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero
- El Elche se quiso llevar a Lucas Noubi en el cierre del mercado: oferta de entre siete y ocho millones
- El tiempo en A Coruña según la Aemet: la borrasca 'Pedro' pone toda la costa gallega en alerta naranja
- El sitio de su recreo en Oleiros: 'Son buenos chicos y chicas, no puedo decir otra cosa
- Atropellan a un joven de 20 años que circulaba con patinete por Bergondo