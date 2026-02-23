Andreu Buenafuente regresa al trabajo tras su baja médica: "Esto ha sido como morirte en vida"

Tres meses después de anunciar un parón profesional por prescripción médica, Andreu Buenafuente ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos. Lo ha hecho este sábado en ‘Nadie sabe nada’, el espacio de improvisación que conduce junto a Berto Romero en la Cadena SER. El presentador agradeció públicamente el apoyo recibido durante su ausencia: "Esto ha sido como morirte en vida, es como asistir a tu funeral estando vivo, por las gracias y por el cariño. Cada muestra la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino, que no lo descarto, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo", afirmó, antes de resumir su estado con un breve “mejor”.

Fiel al tono del programa, el regreso estuvo marcado por el humor: “No me acuerdo de nada. Propongo reinventarlo todo: no hacer humor, solo reflexiones serias”, bromeó en referencia a los personajes y secciones creados a lo largo de los 13 años del formato. Romero, por su parte, explicó que durante este tiempo también ha recibido numerosos mensajes de apoyo para su compañero: “Lo he agradecido, pero algún día me ha agobiado. No sabía reaccionar. Algunas gracias no se las he dicho”.

El cómico quiso reconocer el trabajo del equipo técnico que ha mantenido vivo el programa durante estas semanas de emisiones especiales con recopilatorios: “No soy mucho de decir estas cosas, pero quiero agradecer al equipo que haya mantenido viva la llama del Nadie sabe nada. Se han trabajado unos resúmenes muy interesantes. Me han contado, porque yo no los he escuchado”, señaló Romero.

El presentador anunció el pasado 21 de noviembre que detenía su actividad tras sufrir un episodio de ansiedad derivado de la sobrecarga laboral, según explicó su mujer, Silvia Abril. En ese momento compaginaba el programa ‘Futuro imperfecto’ en La 1, el espacio radiofónico de la SER y la gestión de El Terrat, su propia productora. Su ausencia también le apartó de las Campanadas de TVE, finalmente presentadas por Chenoa y el grupo Estopa. Ahora, con el regreso a la radio, Buenafuente inicia una nueva etapa centrado en retomar progresivamente su actividad, sin saber exactamente cuándo volverá a la pequeña pantalla.