Cuenta atrás
Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’
La cadena confirma la semifinal y la gran final del reality de parejas antes de dar paso a la nueva edición del formato de aventuras.
Carlos Merenciano
La hoja de ruta de los realities de Telecinco ya está cerrada. Durante la última gala de ‘GH Dúo 4’, Jorge Javier Vázquez anunció oficialmente las fechas clave tanto para la recta final del concurso de parejas como para el arranque de ‘Supervivientes 2026’.
El presentador confirmó que el reality de aventuras se estrenará el próximo jueves 5 de marzo. Ese día, los nuevos concursantes viajarán hasta Honduras y protagonizarán el tradicional salto desde el helicóptero que marca el inicio de la experiencia. En esta ocasión lo harán acompañados por María Lamela, que toma el relevo tras la salida de Laura Madrueño.
Con el estreno ya fijado, también quedó definida la despedida de ‘GH Dúo 4’. Jorge Javier anunció en directo: “El domingo 1 de marzo será la semifinal y el próximo martes 3 de marzo será la gran final”. De este modo, el formato de convivencia cerrará su cuarta edición apenas 48 horas antes de que la cadena dé paso a su gran apuesta de primavera.
Así queda el calendario: domingo 1 de marzo, semifinal de ‘GH Dúo 4’; martes 3 de marzo, final; y jueves 5 de marzo, estreno de ‘Supervivientes 2026’. Telecinco encadena así sus dos grandes realities con apenas unos días de diferencia, asegurando continuidad en su prime time.
