La Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para Kiko Matamoros y cuatro para Makoke por ocultar patrimonio

La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para Kiko Matamoros por presuntamente ocultar su patrimonio a Agencia Tributaria con el objetivo de evitar el pago de sus deudas fiscales. En la misma causa, el Ministerio Público reclama cuatro años de cárcel para su exmujer Makoke, a la que considera cooperadora necesaria en el supuesto delito, tal y como desvela la Agencia EFE.

El juicio se celebrará la próxima semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide que ambos paguen multas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke, así como una indemnización conjunta de 471.900 euros a Hacienda. A esta cifra se suma otra reclamación de 636.697 euros que el colaborador debería abonar por el presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes.

Según el escrito de acusación, Matamoros habría ideado desde 2009 un plan para evitar que la Agencia Tributaria pudiera embargar sus bienes, a pesar de que sus ingresos eran suficientes para hacer frente a la deuda. La Fiscalía sostiene que el televisivo habría ocultado tanto ingresos como propiedades mediante la colaboración de terceros y la utilización de distintas sociedades.

Entre 2009 y 2014, periodo en el que desarrolló una intensa actividad en televisión y en la prensa del corazón, Matamoros habría canalizado sus ingresos a través de empresas como Salto Mortal o Silla del Ring, además de recurrir a intermediarios para percibir pagos que posteriormente llegaban a él.

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El Ministerio Público también señala que en 2011 la pareja adquirió una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de 1,3 millones de euros, que figuró a nombre de Makoke para evitar posibles embargos. Según la Fiscalía, las deudas acumuladas por Matamoros con Hacienda entre 2009 y 2014 ascendieron a 1.086.597 euros, incluyendo cuotas, intereses y sanciones.