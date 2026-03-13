¿El mejor plan de Semana Santa en Galicia? Esta localidad a una hora de A Coruña reúne a Panorama, París de Noia y el cantante gallego más viral

Cada vez queda menos para la llegada de la Semana Santa (del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril), uno de los momentos preferidos por todos para tomarse un respiro de la rutina y aprovechar varios consecutivos de descanso para realizar alguna que otra escapada.

Mientras muchos gallegos comienzan (o terminan) de planificar sus escapadas, otros prefieren pasar estas fechas en Galicia aprovechando los innumerables planes que ofrece la comunidad.

Uno de los planes más destacados para esta Semana Santa será el sábado 4 de abril con el "mellor festival de toda a Semana Santa galega". Una cita que reunirá en un pueblo de A Coruña a dos de las orquestas más destacadas y a algunos de los artistas del momento del panorama gallego actual a menos de una hora de Santiago.

Se trata del Revolta Fest, que se celebrará el día 4 en la localidad coruñesa de Melide, y que contará con un cartel de lujo.

Lo más 'top' de la verbena

"¿Messi ou Cristiano? ¿Pai ou Nai? ¿París de Noia ou Panorama? Nós non podemos elexir, por eso veñen as dúas". Así anunciaba en los últimos días la organización del evento la presencia de dos de las orquestas 'top' de la verbena gallega: París de Noia y Panorama.

En el caso de esta última presentará en el Revolta Fest, en el que será su segundo concierto este año en Galicia después de abrir la temporada el día 2 en Codeso (Boqueixón), su gira de este año.

Dos de los artistas gallegos más destacados

Junto a dos de los máximos exponentes de la verbena gallega, dos de los nombres más destacados del panorama gallego actual también se suman al Revolta Fest.

Se trata del joven artista de Santa Comba Lg1do y del rapero vigués Dirty Suc. En el caso de Lg1do (nombre artístico de Saúl Rodríguez Maroñas), el joven de 17 años se ha consolido como una de las voces más prometedoras de la música emergente en gallego tras colarse recientemente en el 'top 5' de las canciones más virales de España en Spotify con su tema 'Darche'.

Por su parte, el artista vigués hará parada en Melide como parte de su Fillo do Mar Tour, con el que hizo parada el pasado mes de febrero en la Sala Capitol de Santiago.

Entradas ya a la venta

El cartel se completa además con la presencia de dos DJs gallegos: Tebe Rivera y Unai DJ.

La fiesta comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta las 5.00 horas con las entradas ya a la venta a partir de 12 euros.