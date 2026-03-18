Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte en A Pasaxe: las alternativasViviendas de reemplazo para expropiados por Monte MeroHistoria del estadio de RiazorAnjoca construirá 114 viviendas en VismaLa primera vez de Ignacio Rivera en un plató de televisión
instagramlinkedin

'The Floor' eliminó a uno de sus favoritos a llevarse el premio tras ganar 11 retos: "Qué clase nos has dado"

El concurso de TVE escogió a sus finalistas, que lucharán la próxima semana por 100.000 euros

'The Floor'.

'The Floor'. / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

'The Floor' vivió anoche la semifinal de su tercera temporada. El concurso siguió vaciando su tablero y despidió a uno de sus favoritos, que abandonó el programa después de ganar 11 retos y sumar 20.000 euros.

Gabriel, el benjamín de 'The Floor' se fue ganando su sitio en el programa a base de conocimiento, rapidez, templanza y estrategia, algo que elogió Chenoa: "Qué clase de conocimiento no has dado. Y de templaza, que tiene 19 años", dijo al despedirlo.

Los ríos del mundo fue la categoría que tumbó a Gabriel, hasta entonces, el concursante con más casillas ganadas tras haber vencido en 11 retos y haber ganado dos duelos finales. A las puertas de la final, el concursante no pudo con Roger, que se convirtió en el nuevo rival a batir.

Noticias relacionadas

"Que gane el que juega limpio. ¡Sois unos máquinas!", dijo para despedirse el joven, que también le dedicó unas palabras a sus familiares y amigos. La próxima semana, los 13 concursantes restantes lucharán por llevarse los 100.000 euros y convertirse en el ganador de 'The Floor'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents