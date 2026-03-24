Cumple 10 años
Carlos Sobera lanza un dardo a ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos en pleno aniversario de ‘First Dates’: “No sé a quién tiene miedo”
El presentador celebra la primera década del dating show y defiende su salto a Telecinco frente a Broncano y Pablo Motos.
Carlos Merenciano
El décimo aniversario de 'First Dates' llega con un cambio histórico: el programa dará el salto al prime time de Telecinco este miércoles con una entrega especial. Coincidiendo con este hito, su presentador, Carlos Sobera, ha hecho balance del formato y no ha dudado en pronunciarse sobre su competencia directa.
“Han sido diez años maravillosos: creo que los diez mejores años en televisión que he tenido jamás”, ha asegurado Sobera en una entrevista a Vertele sobre la trayectoria del dating show, que ha crecido durante una década en Cuatro. Ahora, convertido en una de las apuestas de Mediaset para reforzar su access, el formato ha ampliado su alcance tras su traslado a Telecinco.
El presentador también ha defendido los resultados en su nueva etapa: “Hay que estar muy contentos. El programa se ha ido a los 1,1 o 1,2 millones de espectadores, tiene más notoriedad”. Sin embargo, ha puesto el foco en las diferencias con sus rivales: “Teniendo en cuenta que ‘El Hormiguero’ va sin publicidad, que Broncano también y que nosotros llevamos tres cortes: esto algún día habría que ponerlo en valor”.
Pero su comentario más contundente ha llegado al hablar del programa de Pablo Motos: “El gran programa. Más protegido no puede estar por parte de Atresmedia. No sé a quién tiene miedo”. Aun así, Sobera se muestra optimista y deja la puerta abierta a futuros cambios: “Nos hemos trasladado de Cuatro a Telecinco, pero en algún momento volveremos a Cuatro”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío
- Irene Ferreras: 'En el Deportivo no querían que empezase la temporada, pero no fueron valientes
- ¿Qué tiempo hará en A Coruña en la recta final de marzo? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves
- Los cuatro barrios más céntricos agrupan más de la mitad de las obras en viviendas y locales en A Coruña
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- El investigador de la Universidade da Coruña que limpia el agua con materiales naturales y luz solar: eficacia del 98%
- Novo Mesoiro, lejos del ruido y, a veces, demasiado: 'Aquí no hay prisas, hay parques y familias
- Vivir entre la oración y el trabajo, dos monjas de clausura celebran a su patrón en Bergondo: 'No estamos fuera del mundo