Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta de taxistas de A Coruña contra los VTCUsuarios del programa Lecer denuncian falta de informaciónRueda anuncia un plan para paliar los efectos de la guerraDesconvocada la huelga de médicosXimo Navarro ve al Dépor ascendiendo a PrimeraAsí avanzan las obras del comedor de Inditex en ArteixoNuevo almacén Amazon en AgrelaEl tiempo en Galicia en Semana Santa
instagramlinkedin

Controversia

Ortega Cano reacciona a su vídeo viral retozando por el suelo de una iglesia: "Tengo mucha elasticidad"

El torero ha hablado después de su momento viral en un acto benéfico

José Ortega Cano en un plató de Telecinco

José Ortega Cano en un plató de Telecinco / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

El vídeo de José Ortega Cano bailando y retozando por el suelo en una iglesia sigue dando vueltas en redes y también está dejando nuemerosas reacciones. Gloria Camila ya se pronunció sobre este momento tan comentado y ahora ha sido el propio torero el que ha reaccionado.

Lo ocurrido en la Iglesia de San Antón de Madrid con el diestro dando captazos y bailando por el suelo durante el acto benéfico ha parecido para muchos un baile, pero el torero - preguntado hoy por Europa Press - ha matizado esta interpretación: "No fue un baile".

Sin embargo, el torero no sabe muy bien cómo definir aquel momento, así que en vez de ponerle nombre, ha explicado lo sucedido con estas palabras: "Estaba en una iglesia del Padre Ángel y me dio por hacer con el capote y a su vez flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien".

Noticias relacionadas

Con esta explicación, el reportero ha confirmado esa elasticidad que se puede apreciar en el vídeo y le ha sumado el "arte que tiene" el padre de Gloria Camila: "Eso siempre lo he tenido", ha respondido él.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  2. A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
  3. Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
  4. ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
  5. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  6. Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
  7. Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
  8. Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío

Condenado por agredir a patadas al dueño de un pub de la calle Orzán, en A Coruña, porque no le permitió comprar tabaco

Condenado por agredir a patadas al dueño de un pub de la calle Orzán, en A Coruña, porque no le permitió comprar tabaco

Protesta del taxi para reclamar al Ayuntamiento de A Coruña el cumplimiento de la ley de los VTC

Rueda reivindica a Galicia como "aliada" de las grandes tecnologías en un encuentro de IBM

Rueda reivindica a Galicia como "aliada" de las grandes tecnologías en un encuentro de IBM

El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: "Fuimos los primeros en traerla a la ciudad"

El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: "Fuimos los primeros en traerla a la ciudad"

Miguel del Valle, médico deportivo: "Equivocar la rodilla lesionada de Mbappé es un error tan enorme que es difícil de asumir que haya ocurrido"

Miguel del Valle, médico deportivo: "Equivocar la rodilla lesionada de Mbappé es un error tan enorme que es difícil de asumir que haya ocurrido"

Arteixo pondrá fin a 16 años de alegalidad laboral en su Policía Local con un nuevo reglamento

Arteixo pondrá fin a 16 años de alegalidad laboral en su Policía Local con un nuevo reglamento
Tracking Pixel Contents