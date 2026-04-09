Nuevo thriller
Netflix pone fecha a 'La desconocida', su nueva película con Candela Peña: sinopsis y reparto completo
La plataforma estrenará el 5 de junio este thriller ambientado en Barcelona, dirigido por Gabe Ibáñez y basado en la novela escrita por Rosa Montero y Olivier Truc.
Carlos Merenciano
Netflix ya ha anunciado la fecha de estreno de 'La desconocida', su nueva apuesta española de suspense con Candela Peña, Ana Rujas y Pol López al frente del reparto. La película llegará a la plataforma el próximo 5 de junio de 2026, reforzando su catálogo de thrillers nacionales con una historia marcada por la identidad, la memoria y una investigación contrarreloj.
La trama arranca con el hallazgo de una mujer amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. No sabe quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A partir de ese punto, la detective Anna Ripoll, interpretada por Candela Peña, se pone al frente del caso junto al oficial Quique Zárate, al que da vida Pol López. Ambos tratarán de averiguar quién es esa mujer, encarnada por Ana Rujas, y qué secretos permanecen ocultos en una memoria completamente bloqueada.
Junto a ellos, completan el reparto Manolo Solo, Luka Peros y Kira Miró. Detrás de las cámaras figuran Gabe Ibáñez en la dirección y Lara Sendim en el guion, en una producción de la argentina K&S Films con Matías Mosteirín y Pola Zito como productores ejecutivos. 'La desconocida' adapta la novela homónima escrita a cuatro manos por Rosa Montero y Olivier Truc, publicada en España por Alfaguara.
La propia Rosa Montero ha celebrado el salto de la novela a la pantalla y ha explicado: “Estoy muy ilusionada con el estreno en Netflix de la película que han hecho sobre 'La desconocida', la novela negra que escribí a cuatro manos con el autor francés Olivier Truc”. La escritora añade: “Me muero de ganas de ver cómo ese equipo formidable ha plasmado todo ese suspense en el film”.
También Olivier Truc ha valorado esta adaptación y recuerda el proceso de escritura del libro con entusiasmo: “Escribir 'La desconocida' fue una experiencia maravillosa trabajando con Rosa Montero”. Y remata sobre el estreno: “Estoy seguro que muchos lectores del libro estarán emocionados por verla ahora en la pantalla”.
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