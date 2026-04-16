Pablo Motos echa la culpa a Sonsoles Ónega al disculparse por el error en el IVA de los libros: "Nadie comprobó el dato"

Pablo Motos abrió anoche ‘El hormiguero’ con una rectificación por el error que había cometido junto a Sonsoles Ónega al asegurar el día anterior que el IVA de los libros era del 21%, cuando en realidad es del 4%. Y lo hizo dejando claro de dónde, según él, había salido el asunto: “Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA del equipo porque les parecía excesivo que fuese el 21%; le dijimos que sí y nadie lo comprobó. Resulta que el IVA es del 4%. Nosotros somos rigurosos, ayer metimos la pata y lo sentimos mucho”.

La frase ha llamado especialmente la atención porque, al pedir perdón, Motos situó el origen del error en una propuesta de la propia invitada. Es decir, asumió el fallo del programa, pero al mismo tiempo dejó señalado que fue Sonsoles quien puso el tema sobre la mesa y que después nadie verificó el dato antes de lanzarlo en directo.

Horas antes, la propia Sonsoles Ónega ya había abordado el asunto en su programa vespertino de Antena 3, coincidiendo con la visita del psicólogo Rafael Santandreu. La presentadora frenó el contenido para rectificar públicamente y dijo: “Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros”. Acto seguido, añadió: “Llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato y aprovecho para pedir perdón”.

Su disculpa fue incluso más enfática unos minutos después, cuando insistió: “¡Error, error, error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Un error totalmente involuntario, pido perdón, no hay ninguna intención de desinformar ni manipular”. Así, Sonsoles asumió de forma expresa la metedura de pata y trató de cortar cualquier interpretación de mala fe alrededor de aquella conversación en ‘El hormiguero’.

El origen de la polémica está en el intercambio que ambos mantuvieron la noche anterior, cuando Motos dijo: “El IVA de los libros sigue siendo el 21%”, y Sonsoles le respondió: “Sí, exacto”. A partir de ahí, los dos defendieron que había que rebajarlo para fomentar la lectura, sin reparar en que los libros ya tributan con el tipo superreducido del 4%.

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La secuencia ha terminado dejando dos rectificaciones públicas en menos de veinticuatro horas: la de Sonsoles, desde su propio programa y visiblemente incómoda por el fallo, y la de Pablo Motos, que además de disculparse quiso explicar cómo se produjo el desliz con una frase que ha puesto el foco directamente en la periodista: “Nadie comprobó el dato”.