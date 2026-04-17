'Lo de Évole'
Quevedo protagoniza una inesperada “huida” en una entrevista con Jordi Évole que ya es viral
El artista grancanario abandona momentáneamente la grabación en medio de rumores sobre su nuevo disco ‘El Baifo’, en un vídeo que ha generado debate en redes
El cantante grancanario Quevedo vuelve a situarse en el centro de la conversación, esta vez no solo por su música, sino por una escena inesperada durante una entrevista con el periodista Jordi Évole que ya circula con fuerza en redes sociales. El vídeo, publicado por el propio Évole, muestra una grabación que no llegó a emitirse y que ha desatado todo tipo de interpretaciones entre los seguidores del artista.
En las imágenes, de unos 30 minutos de duración, se puede ver a Jordi Évole recorriendo Las Palmas de Gran Canaria mientras prepara una entrevista para su programa 'Lo de Évole'. Durante ese recorrido, el periodista percibe una situación llamativa: varias personas parecen estar escuchando música de Quevedo, lo que despierta sus sospechas sobre una posible filtración del nuevo disco del artista.
Sin embargo, quienes aparecen en el vídeo niegan saber nada o evitan dar respuestas claras, lo que añade un tono casi narrativo a la pieza. La grabación continúa en el Hotel Santa Catalina, donde tiene lugar el encuentro entre el periodista y el cantante.
A lo largo de la conversación, Évole insiste en la posibilidad de que el disco esté circulando antes de su lanzamiento. Quevedo, por su parte, confirma que 'El Baifo' está “muy cerca”, pero evita entrar en detalles. El ambiente se va tensando progresivamente hasta que, en un momento dado, el artista decide levantarse y abandonar la entrevista.
La escena, lejos de pasar desapercibida, se ha convertido en uno de los fragmentos más comentados del vídeo. Poco después, el periodista da por finalizada la grabación tras conversar con miembros del equipo del cantante.
El cierre llega en la playa de El Confital, donde un vecino lanza una frase en tono cómplice que ha alimentado aún más la conversación en redes: “Mejor que lo tenemos nosotros solos ahora, mejor quedarse callado. ¡Por ahora!”.
Una expectación constante
Todo este revuelo coincide con el creciente interés por el próximo proyecto de Quevedo. Tras el éxito de temas como 'Ni Borracho' o 'Scandic', que alcanzaron el número uno en su estreno, la expectación en torno a su nuevo disco no ha dejado de aumentar.
El propio artista ha explicado en distintas ocasiones que este trabajo, titulado 'El Baifo', tiene un significado especial. El término hace referencia a la cría de la cabra en Canarias, pero también juega con el concepto de “GOAT” (Greatest Of All Time), un guiño que ha generado múltiples interpretaciones entre sus seguidores.
En paralelo, también han surgido comentarios sobre posibles grabaciones o colaboraciones como un supuesto videoclip con Elvis Crespo en La Graciosa, aunque sin confirmación oficial. El propio entorno del artista ha dejado claro que es prácticamente imposible evitar cualquier tipo de filtración en producciones de este nivel.
Debate en redes sociales
El vídeo difundido por Évole ha abierto un debate entre quienes interpretan la escena como un momento espontáneo y quienes creen que podría formar parte de una estrategia narrativa o promocional. Sin confirmación oficial sobre ello, lo cierto es que la pieza ha logrado su objetivo: aumentar aún más la conversación en torno a Quevedo y mantener el foco sobre un lanzamiento que, según el propio artista, está cada vez más cerca.
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