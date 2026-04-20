Marc Giró estrena este martes su 'Cara al show' en La Sexta: "Me chifla hablar con gente que no piensa como yo"

Hay años en los que el fichaje de algún presentador por un grupo audiovisual revoluciona la industria televisiva. Pasó en 2024 con la llegada de David Broncano a La 1 y este martes 21 de abril ocurrirá con el desembarco de Marc Giró en LaSexta con 'Cara al show' (23.00 horas). Y eso que su programa mantiene, básicamente, la misma estructura del que hacía en TVE, 'Late show': un espacio semanal de entrevistas que combina el análisis crítico y desenfadado de la actualidad con el humor y la música en directo, con su famoso monólogo reivindicativo de apertura.

"Es como cuando vas a ver un 'show' de magia y sabes que el mago va a sacar un conejo de la chistera y, aun así, te sigue sorprendiendo", ponía como metáfora Giró en la presentación de su nueva andadura televisiva.

El presentador reconoce que su llegada a La Sexta se cocinó a fuego lento. "Me lo pensé mucho. Creo que ha sido el contrato más largo y más hablado de la historia de la televisión", explica el periodista catalán, que valora positivamente su paso por la tele pública: "Me he sentido muy bien tratado, a veces no pero a veces sí, la mayoría de las veces y por parte de casi todos sus empleados".

La ultraderecha, en el punto de mira

Pero uno de los motivos del cambio está en el respeto que ve de Atresmedia hacia sus profesionales: "Como estás haciendo este trabajo, no dejas de estar en una posición frágil por la exposición, porque tienes que hablar en público, porque tienes que hacer la pregunta adecuada.. Y yo he notado ese acompañamiento", subraya Giró. Otro, en la estabilidad para él y su equipo.

"Dentro de 10 años me veo aquí con 'Cara al show'. De hecho, que yo me haya ido a Atresmedia tiene que ver con ese convencimiento de que quería mantener este programa", expone Giró, a quien no le preocupa "estar en el punto de mira del facherío". "La ultraderecha de este país se tiene que preocupar de que los demócratas los tengamos en el punto de mira y controlando exactamente hacia dónde van sus políticas que, en líneas generales, las cosas acaban en violencia y son arrasadoras", afirma.

En 'Cara al show', inspirado en los grandes 'late shows' estadounidenses, seguirá contando con entrevistas del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. "Nunca nos ha fallado ningún invitado", destaca. "Como soy demócrata, estoy por el diálogo constante. Por eso soy antifascista, me chifla hablar con la gente que no piensa como yo. Valoro la verdad del otro del mismo modo que creo que el otro debe valorar mi verdad", subraya.

La visita de Pedro Sánchez

Uno de los invitados sobre los que más se especula es Pedro Sánchez, después de que el presidente prometiera en 'Lo de Évole' que acudiría al nuevo programa de Giró. "Vendrá porque se comprometió, pero no sabemos en calidad de qué, porque en España puede pasar de todo", avanza el presentador, que adelanta que la política va a estar muy presente en su 'show'.

"Hay que hablar de política, porque la política está aquí y en todos lados, todo lo que hacemos es político", se justifica. Aunque a él no le gusta demasiado que le etiqueten. "¿Cómo voy a ser yo el azote de la derecha o el icono de la izquierda? Es que hay muchísima gente que está luchando para afinar y ensanchar la democracia, como los sindicatos de ayuda a los alquileres, los de sanidad... Es una red de la que yo también formo parte", comenta.

Yolanda Ramos, Pepe Colubi y Nacho Duato

Los que sí que pisarán el plató de 'Cara al show' son sus colaboradores: la actriz Yolanda Ramos, el periodista y humorista Pepe Colubi y el bailarín y coreógrafo Nacho Duato, que debuta en esta faceta televisiva. "No tiene pelos en la lengua. Yo creo que va a ser problemático, va a ser genial", asegura.

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El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado por Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.