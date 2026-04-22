Un mosso y los sumerios, la razón de David Muñoz para estudiar Historia: la confesión secreta del líder de Estopa a Marc Giró en 'Cara al show'

David Muñoz sorprendió en 'Cara al show' al contar uno de los giros más inesperados de su vida fuera de Estopa: ha empezado a estudiar Historia en la universidad. La noticia, que saltó a los medios en septiembre de 2025, sorprendió a muchos debido al nivel de trabajo con el que cuenta el cantante. Y lo más llamativo no fue solo la decisión, sino la explicación que dio a Marc Giró sobre cómo acabó dando ese paso a los 50 años.

Todo empezó, según relató el propio cantante, por culpa de un amigo suyo. Cuando Marc le preguntó por qué Historia y por qué ahora, David respondió: “Pues mira, ahora porque hubo un amigo mío que se llama Fran, que me dijo ‘tío, a ti qué te gusta la historia, que sepas que yo soy historiador’”. Ahí entró Giró, sorprendido por el perfil del amigo, y el líder de Estopa remató entre risas: “Es poli, además”.

La conversación fue subiendo de tono cómico cuando Marc Giró quiso confirmar el dato y preguntó: “¿Es poli-historiador?”. David siguió el juego y respondió: “Poli-historiador. Poli-historiador. Sí, sí, mosso, mosso”. A partir de ahí explicó por qué ese amigo había insistido tanto en que se matriculara: “Tienes que hacerlo, a ti te gusta, porque siempre hablamos de… Cuando nos juntábamos a tomar cañas, pues siempre sale el tema de los sumerios, joder”.

La ocurrencia hizo reír a Giró, que soltó un irónico “Ah, sí, fíjate”, pero David insistió en que aquello fue el detonante real. Tanto, que terminó presentándose a la prueba de acceso a la universidad pese al miedo que le daba enfrentarse a un examen después de tantos años: “Yo estaba cagado, pues digo, joder, la prueba de acceso, yo qué sé, me van a preguntar cosas que ya no me acuerdo. Aprobé”.

El relato se volvió todavía más jugoso cuando la charla derivó hacia la reacción de su familia. José Muñoz, hermano de David, intervino para recordar que la gran ilusión de sus padres siempre había sido que los dos hicieran una carrera. Y David detalló además que su padre tenía otro plan muy distinto para él: “Mi padre quería que fuera poli, también”. Según contó, de joven le insistía con que hiciera la mili para poder aspirar a ese trabajo fijo que veía tan claro en el barrio. Su respuesta, sin embargo, ya apuntaba a que ese destino no iba con él: “¿Tú me has visto, papá, de verdad? ¿En serio? ¿Tú crees que yo puedo ser poli? ¿Tú me ves cara de poli?”.

Pero el mejor remate llegó con la reacción de su madre, cuando le comunicó que se había matriculado en la universidad. David reconstruyó así la escena: “Le digo, ‘mamá, me he matriculado a la universidad’. Dice ‘¿ah sí, hijo?, ¿y qué carrera vas a estudiar?’”. Entonces llegó la respuesta: “Pues, mamá, me he matriculado en Historia”. Y la contestación de ella fue tan inmediata como castiza: “Ay, no, estudia una carrera con más salidas”.

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Así, entre un mosso historiador, conversaciones sobre sumerios tomando cañas y una madre preocupada por el futuro laboral de la carrera elegida, David Muñoz dejó en 'Cara al show' una de las confesiones más inesperadas y simpáticas de la noche.