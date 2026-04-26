Ana Peleteiro y Alberto Chicote descubren al asesino de Bertín Osborne en la primera 'Fiesta de muerte'

Antena 3 estrenó anoche con éxito 'Una fiesta de muerte'. El formato fue una especie de cluedo VIP en la que Ana Peleteiro, Esperansa Grasia, Alberto Chicote, Antonio Resines, Marta Sánchez, Glòria Serra y Bertín Osborne fueron invitados a una fiesta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Àngel Llàcer interrumpió la ceremonia para anunciar la muerte de Bertín Osborne, así que el resto de famosos se pusieron a investigar inmediatamente para descubrir la identidad del asesino. Para ello, el presentador les acompañó hasta la escena del crimen donde encontraron algunas pistas como un mando en la mano de Bertín, un polvo verde esparcido por la escena del crimen y una botella que ponía OX Cromo.

A partir de ahí, cada famoso abrió su propia línea de investigación y al final de la noche cada famoso propuso a su asesino. Antonio Resines no dudó en señalar al propio Àngel Llàcer, Glòria Serra hizo lo propio con Cristina Pedroche, Esperansa Grasia se decantó por Kiko Matamoros, Marta Sánchez señaló a Violeta Magriñán y por último, Alberto Chicote y Ana Peleteiro coincidieron en Dabiz Muñoz.

Finalmente, fue la deportista la mejor detective gracias al recuento de las pistas acertadas entre Chicote y Peleteiro, por lo que Llàcer le entregó el trofeo del programa al descubrir a Dabiz Muñoz como asesino.

Todas las pistas que señalaban al asesino

A continuación, recopilamos todas las pistas que indicaban que Dabiz Muñoz era el asesino de Bertín:

El broche de guindilla en la chaqueta de Àngel Llàcer: "El Guindilla" es el apodo de la infancia del chef.

292.16.3 es el número de restaurantes con Estrellas Michelín y número de establecimientos con tres de estas estrellas.

Cartel de la fiesta con cuatro estrellas: el número de Estrellas Michelín que tiene Dabiz Muñoz.

Cartel con el logotipo de Atresmedia: lugar de trabajo de Cristina Pedroche, mujer del cocinero.

Cartel logotipo Hungry Pig: Es un logotipo de un restaurante que no existe, pero los restaurantes que Dabiz tiene en el aeropuerto se llaman "Hungry Club" y el cerdo es un símbolo muy usado por él.

Cartel logotipo cárnicas Muñoz: Es un logotipo inventado pero hace referencia al apellido de Dabiz.

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