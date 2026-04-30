Amor sincero
Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset: presentará un nuevo formato con aires a 'La isla de las tentaciones', pero con polígrafo incorporado
Un grupo de solteros buscará el amor con ayuda de una coach emocional y una tecnología capaz de detectar mentiras.
Carlos Merenciano
Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset, y lo hará a lo grande al ponerse al frente de la adaptación española de ‘The Honesty Box’, el nuevo reality dating show que Telecinco comenzará a grabar próximamente. La presentadora asume así un nuevo formato de telerrealidad en Mediaset, género en el que cuenta con una amplia trayectoria tras conducir programas como ‘Supervivientes’, ‘Acorralados’ o ‘Pekín Express’.
El programa reunirá a un grupo de solteros y solteras jóvenes que no han tenido suerte en el amor y que convivirán en una villa situada en una localización paradisíaca. Allí participarán en una experiencia sentimental guiada por una coach emocional, que será la encargada de seleccionar a los candidatos más adecuados según sus perfiles, personalidades y expectativas.
La principal novedad del formato estará en el uso de una tecnología avanzada que analizará las respuestas de los participantes. A lo largo de la convivencia, los solteros deberán enfrentarse a preguntas clave sobre sus nuevas relaciones, su pasado sentimental y su forma de entender el amor. El sistema determinará con un alto grado de fiabilidad si dicen la verdad o si mienten, al estilo del polígrafo de Conchita.
Con este regreso, Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset 11 años después de su último programa, que no fue otro que el debate de 'Supervivientes 2015'. Desde entonces no había vuelto a pisar el canal ni a estar vinculada al grupo de comunicación de Fuencarral, a excepción de una pequeña participación en el programa '25 palabras' en el año 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
- Los hoteles de A Coruña, ante el traslado del concierto de El Último de la Fila de Riazor a Santiago: 'Esperamos que algunas reservas se mantengan
- Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
- Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
- Dani Rodríguez: 'Como deportivista, después de tantos años, me queda esa espinita de haber podido jugar en el Deportivo
- El CTA reconoce el error en el penalti de Quagliata que permitió al Burgos empatar con el Deportivo: 'El VAR no debería haber intervenido
- Un policía de A Coruña ayuda a dar a luz a la mujer de un compañero antes de que lleguen los sanitarios: 'Cando naceu choramos da emoción
- Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma