Marc Giró desvela si cobra más ahora que en TVE y lanza un dardo a Nuria Roca: "Eres más de izquierdas aquí que en 'El Hormiguero'"

Marc Giró sigue su gira por laSexta para promocionar 'Cara al show' después su caída en audiencias. El presentador visitó anoche 'laSexta Xplica' y fue interrumpido por la última hora del crucero MV Hondius y el hantavirus. Después, Giró cargó contra Clavijo de forma irónica por el surrealista reparo del presidente de Canarias a la posibilidad de que los roedores abandonaran el barco durante las labores de fondeo y propagasen el virus por las islas.

Pues hoy, el presentador ha visitado 'La roca' y ha revolucionado el plató al comparar su sueldo en TVE y laSexta. Además, el humorista aprovechó para lanzar varios dardos a 'El Hormiguero', Pablo Motos y hasta la propia Nuria Roca: "Eres más de izquierdas aquí que allí", le ha espetado en plena entrevista.

Pero antes de llegar al cruce de dardos entre Giró y la presentadora, el humorista desmintió primero una afirmación que habían lanzado los colaboradores de 'La roca' sobre su sueldos en TVE y laSexta, destacando que en su actual cadena cobra más: "No es verdad", ha destacado el presentador, que ha explicado que no todo es el dinero".

Después, Giró también ha explicado que ha negociado bien su contrato, al ser preguntado por Pilar Vidal si su nuevo novio (refiriéndose a la broma que ha generado Gabriel Rufián) también venía incluido en el acuerdo: "No, pero mi contrato ha sido muy bien negociado. Cuando firmé, Atresmedia me dijo que querían conocer a mi abogada porque es muy pesada", ha destacado el showman.

"Debatía cada frase, cada palabra, cada coma, así que estoy contento", apuntó Giró en la mesa, destacando también que guarda buen recuerdo de su anterior etapa: "He sido muy feliz allí, pero aquí voy a ser más feliz".

Pero el catalán, que ha demostrado ser un animal televisivo, ha aprovechado sus minutos en pantalla y ha comenzado un cruce de dardos con Nuria Roca: "Oye, ¿como está Pablo Motos? Que no me ha llamado", dijo ante la sorpresa de la presentadora, que no entendía por qué tenía que producirse esa llamada.

"Fui allí, hicimos un dato muy bueno y no me ha llamado para darme las gracias. Dale saludos", ha bromeado el presentador. "¿Qué pasa que tú llamas a todos tus invitados para agradecerles por la audiencia?", se preguntó la colaboradora de 'El hormiguero'.

"¡Sí!", exclamó Giró, que luego justificó a Pablo Motos: "Claro, que el tiene invitados todos los días, yo no", comentó haciendo referencia a que el presentador de Antena 3 está al frente de un programa diario, a diferencia de él, que tiene uno semanal.

Pero el humorista no se quedó ahí y fue más allá, generando un cruce de zascas entre él y Nuria Roca: "Oye te veo más de izquierdas aquí que allá", le soltó de repente Giró a la presentadora. "¡¿Cuál es la verdadera Nuria Roca?!", se preguntó el catalán. "La de aquí", se escuchó decir a Sara Ramos, colaboradora habitual del programa de laSexta.

"Soy la misma aquí, allí y en mi casa", defendió Roca. "En tu casa debes ser hippie", señaló entre risas Giró. En ese momento, la presentadora aprovechó para arremangarse porque estaba esperando el dardo de su invitado sobre 'El Hormiguero'.

"Lo estaba esperando. Si dices eso es porque no has visto las tertulias de 'El Hormiguero', sino que te dejas llevar por los titulares que lees. ¿Qué he dicho yo en 'El Hormiguero' que sea de derechas?", quiso saber la periodista. "Sí las veo, yo siempre he visto 'El Hormiguero', lo otro (Broncano) no, lo que pasa es que allí (en TVE) no lo podía decir. Pero yo veo 'El Hormiguero', hasta la tertulia", respondió Giró.

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Por último, Nuria Roca le emplazó a verse las tertulias completas y le invitó a quedarse para debatir el aumento de los insultos en el Congreso. Antes, el cómico aprovechó para soltar un dardo más: "¿Dónde está Juan del Val? ¿Lo habéis despedido?", ha bromeado ante la ausencia del colaborador, que se encuentra en Argentina, a donde acudió para promocionar su novela ganadora del Premio Planeta.