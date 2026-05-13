'La noche de Aimar'
La cruda confesión de El Gran Wyoming en su entrevista más personal: "Ya me han agredido por ser rojo"
El presentador de 'El intermedio' reconoce su triste experiencia recibiendo golpes por ser "rojo"
Kevin Rodríguez
El Gran Wyoming está a punto de vivir la entrevista más personal de su carrera, o quizás, una de las más personales. El presentador de laSexta abandonará su look habitual de tirantes pars sentarse mañana con Aimar Bretos.
En uno de los avances del programa emitido esta noche en laSexta Noticias, Wyoming asegura que ya ha sufrido por su ideología. Concretamente en el clip se puede ver cómo Aimar le hace esta pregunta: "¿Tú temes que algún día te agredan por la calle".
Pero la sorpresa llegó con la respuesta de Wyoming: "Ya me han agredido. Ya lo he vivido, pero lo oculté", reconoció el presentador. "Dije que había sido jugando al baloncesto. 'Ya ves tú, el baloncesto yo", comunicó el showman.
Por último, en el vídeo el presentador de 'El intermedio' relata cómo fue aquella agresión: "Dije que me habían dado un codazo porque lo que no quería era mostralo. Me fui corriendo a por el hielo y me apañaron la cara".
"¿Quién fue?", quiso saber Aimar. "Pues tres gilipollas. Yo iba por la calle cuando me insultaron, me volví, los reté y me calzaron una hostia....", ha reconocido el showman de laSexta. Por último, el anuncio concluye con una pregunta de Aimar al humorista: "¿Esto cuándo fue?", cuestionó sorprendido.
Las entrevistas de Aimar Bretos en laSexta
Aimar Bretos, a pesar de su reciente estreno, ha conseguido situarse en boca de todos gracias a sus entrevistas íntimas en 'La noche de Aimar'. La semana pasada, el periodista logró que Iñaki Gabilondo recibiera un mensaje de su mayor rival y emocionó a Belén Rueda con las palabras de Emilio Aragón.
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