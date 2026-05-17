Jesús Vázquez abre de nuevo 'La casa de la música' con apoyos a Palestina y el mensaje que recibió antes de entrevistar a su ídolo: 'Me lo dijeron'"

Jesús Vázquez abrió anoche de nuevo 'La casa de la música', el nuevo espacio de música en directo de TVE, que se estrenó el pasado 31 de diciembre, justo antes de las Campanadas y con Shakira, La Oreja de Van Gogh o Lola Índigo entre sus participantes. Para este segundo especial, el programa contó con nada más y nada menos que un total de 24 artistas, que llenaron la televisión de apoyos a Palestina y dejaron una confesión de Jesús Vázquez antes de entrevistar a su ídolo.

La noche comenzó con Manuel Carrasco y su combativo mensaje en contra de las guerras, aplaudido por el presentador que, rápidamente, dio paso a la actuación grabada de Raphael, así como su entrevista. En ella, el cantante reconoce que pasó miedo con su linfoma cerebral que sufrió durante la grabación de un especial de 'La revuelta' para Navidad en 2024.

Instantes después, Vázquez apareció en el plató de 'La casa de la música' para hilar actuaciones con historia de TVE como homenaje a sus 70 años. Así, Mónica Naranjo, José Mercé, Chanel, Natalia Lacuzna y un largo etcétera se fueron sucediendo en la pantalla, algunos sin previa presentación y otros después de un resumen sobre la historia de la cadena pública con la música a lo largo de estas décadas.

El apoyo a Palestina estuvo presente en numerosas actuaciones, con algunos incluso elogiando a España y TVE por su "postura en este conflicto". Todo esto, apenas una hora después de que la cadena emitiese al comenzar Eurovisión un mensaje en contra del genocidio que está perpetrando Israel: "Paz y Justicia para Palestina", se podía leer en las pantallas justo antes del Telediario.

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Volviendo a 'La casa de la música', Jesús Vázquez se mostró también "nervioso" cuando tuvo que entrevistar a Ana Belén, "un ídolo" para el comunicador, que no dudó en revelar lo que le habían dicho antes de la charla con la artista: "Me dijeron 'Jesús, la vas a amar más cuando acabe la entrevista de lo que la amas'. Y así ha sido", confesó el gallego ruborizando a Ana Belén, que se levantoʻ para fundirse en un abrazo con el presentador.