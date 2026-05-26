Iñaki Gabilondo se embarca en RTVE para contar diez siglos de español: así es su nuevo programa con estreno inminente

RTVE refuerza su apuesta por la divulgación cultural con ‘La gran aventura de la lengua española’, un nuevo formato presentado por Iñaki Gabilondo que recorrerá cada semana la historia del español a lo largo de diez siglos, y cuyo estreno se producirá el domingo 31 de mayo. El programa estará dirigido por Pepe Azpiroz, producido por RTVE en colaboración con Tarabilla 97 y contará con la participación de la Real Academia Española.

La serie documental repasará el origen, la evolución y la expansión del idioma, desde su nacimiento como dialecto derivado del latín en el norte de la Península Ibérica hasta su consolidación como una de las lenguas más habladas del mundo. A través de ocho capítulos, Gabilondo abordará momentos clave como la Reconquista, el Siglo de Oro, la llegada de Cristóbal Colón a América o la influencia mutua entre el español y las lenguas indígenas.

El formato contará con especialistas y voces reconocidas del ámbito cultural como Luis García Montero, Álex Grijelmo, Soledad Puértolas, Luis Alberto de Cuenca, Inés Fernández-Ordóñez, Félix de Azúa, Lola Pons, Antonio Muñoz Molina o Rosa Navarro Durán. Además, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, ejercerá como principal asesor histórico del proyecto.

La narración también tendrá un importante componente interpretativo. Juana Acosta pondrá la voz en off, mientras que las lecturas estarán a cargo de nombres como José Sacristán, Blanca Portillo, Carlos Hipólito, Julia Gutiérrez Caba, Fernando Sansegundo o Adriana Ozores. Con ellos, el programa buscará acercar al público grandes textos y episodios históricos de la lengua desde una perspectiva divulgativa.

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‘La gran aventura de la lengua española’ también mirará al presente y al futuro del idioma. El programa tratará fenómenos como el spanglish, el lenguaje juvenil, la música actual o la inteligencia artificial, factores que ya están influyendo en la forma de hablar y escribir. Un recorrido por la historia de una lengua compartida por más de 600 millones de personas en todo el mundo.