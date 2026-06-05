Cambio mundialista
‘La Revuelta’ se pasa al viernes en La 1 y prepara tres especiales en prime time
El programa de David Broncano dejará de emitirse los jueves durante tres semanas y saltará a los viernes con entregas vinculadas a la Copa Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.
Carlos Merenciano
David Broncano tendrá que cambiar de rutina en La 1 durante el mes de junio. ‘La Revuelta’ dejará de emitirse los jueves durante tres semanas y trasladará su cuarta entrega semanal a la noche de los viernes, en una maniobra de RTVE ligada al inicio del Mundial de fútbol 2026.
El ajuste permitirá a La 1 reservar la noche del jueves para ‘El perro andaluz’, el nuevo programa de Manu Sánchez. Su estreno está previsto para el 11 de junio, justo después del partido inaugural del campeonato, que enfrentará a México y Sudáfrica.
La modificación afectará a las emisiones de los días 12, 19 y 26 de junio. En esas fechas, ‘La Revuelta’ preparará entregas especiales centradas en el Mundial, con nuevas secciones, reportajes futboleros grabados en distintos puntos de España e invitados vinculados de una u otra forma al deporte.
Los dos primeros especiales llegarán después de los partidos emitidos por La 1 en horario de máxima audiencia: el Canadá-Bosnia Herzegovina del viernes 12 y el Estados Unidos-Australia del viernes 19, ambos programados a las 21:00 horas. La tercera entrega tendrá un encaje distinto: el viernes 26, Broncano ejercerá de telonero del Uruguay-España, que se jugará ya de madrugada, a las 02:00 horas.
El propio presentador avanzó el cambio este jueves, después de que Ricardo Castella recordara que era el último jueves de junio con ‘La Revuelta’ en RTVE. “Es verdad, las tres semanas que vienen, como hay partido del Mundial, habrá programa de forma especial los viernes”, explicó Broncano antes de que la cadena detallara el nuevo calendario.
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