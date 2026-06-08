Almudena Porras revela las secuelas físicas que arrastra tras ‘Supervivientes’: “Me da hasta miedo peinarme”

Almudena Porras sigue notando en su cuerpo las consecuencias de su paso por ‘Supervivientes’. La exconcursante ha utilizado su canal de mtmad para hablar de la recuperación tras volver de Honduras y ha detallado dos de los efectos que más le preocupan: una caída de pelo muy intensa y la ausencia de la menstruación.

La andaluza ha explicado que el regreso a la normalidad está siendo más complicado de lo que esperaba. “Se me cae el pelo a tal nivel... Es increíble. Se me ponen los pelos de punta, me da hasta miedo peinarme”, confesó ante la cámara, visiblemente preocupada por el impacto físico que le ha dejado la experiencia en el reality.

Porras también habló de otro problema que ya ha consultado con los médicos del programa: “Ahora mismo no tengo el periodo, cuando me tocaba lo tuve un día y se me retiró. Se me cortó, hasta día de hoy que no me ha vuelto aún”. Según relató, el equipo médico le ha pedido calma porque podría tardar hasta dos meses en recuperarlo.

No todo el balance físico ha sido igual de negativo. Almudena aseguró que tuvo suerte con las picaduras de insectos, aunque sí conserva marcas de las pruebas y de los juegos de líder. Pese al desgaste, la exconcursante mantiene que repetiría la aventura, aunque ahora su prioridad pasa por recuperar su cuerpo y volver poco a poco a su rutina.

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Su testimonio llega después de que otros supervivientes hayan contado secuelas similares tras salir de Honduras. Un ejemplo es Borja González, ganador de ‘Supervivientes 2025’, que habló el año pasado del llamado efecto rebote y explicó que llegó al concurso con 80 kilos, salió con 67 y después subió hasta los 84. También reconoció que, al volver, sufrió “la mayor ansiedad por comer” de su vida.