Estreno
Ya es oficial: Carlos Lozano desvela la fecha de estreno de 'Amor...o lo que surja', el nuevo dating show para las tardes de Telecinco
El presentador hace oficial cuándo comenzará su nuevo porgrama, a falta de saber cómo se completan el resto de estrenos que reformularán las tardes de Telecinco
Redacción Yotele
Carlos Lozano ha hecho oficial la fecha de estreno de 'Amor...o lo que surja', el nuevo dating show para las tardes de Telecinco. El presentador ha irrumpido en el plató del debate final de 'Supervivientes' para anunciar que el próximo 22 de junio a las 15:45 horas los espectadores no verán la cabecera de 'El tiempo justo', sino la de su programa.
En cuanto al formato, en el dating show, los protagonistas, con diferentes perfiles de edad, iniciarán la búsqueda de pareja entre una amplia selección de candidatos con perfiles afines que ocuparán las gradas del plató.
Este será, por lo tanto, el primer estreno de la reformulación de las tardes que Telecinco prepara para este verano. Queda por conocer cuándo se estrenarán 'El verano se mueve', con Ion Aramendi; 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De viernes'; 'El show de Paz', previsto para los fines de semana; y el nuevo concurso que integrará a 'El rosco' tras la sentencia judicial que reconoce como independiente la exitosa prueba del concurso 'Pasapalabra'.
Además, influencer Anabel Pantoja y Ana Santiago, protagonista de una de las grandes historias de amor surgidas en la primera edición de ‘Casados a primera vista’, formarán parte del equipo de ‘Amor… O lo que surja’. Ambas serán las ‘Consejeras del amor’ del formato, donde ofrecerán sus valoraciones y consejos sobre las citas que mantendrán los participantes de todas las edades que buscarán pareja en el programa.
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