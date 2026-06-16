Cambio de programación
Vía libre para Marc Giró: TVE suspende la emisión esta noche de 'Al cielo con ella' y fija a su sustituto
El catalán presenta esta noche un nuevo programa de 'Cara al show', que se libra de Henar Álvarez por primera vez desde su salto a laSexta
Redacción Yotele
Es uno de los duelos más inesperados de esta temporada desde que Marc Giró abandonó TVE para poner rumbo a laSexta. El presentador catalán se ha visto desde el estreno de 'Cara al show', su nuevo programa, involucrado en la competencia por dominar el concepto de late show con TVE, que ascendió 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez de La 2 a La 1 para cubrir la baja de Giró.
Desde el pasado mes de abril, ambos formatos, dirigidos casi al mismo público compiten entre sí en la misma franja, salvo la semana en la que estalló la imputación a Zapatero en el Caso Plus Ultra, cuando laSexta sustituyó el programa de humor y entrevistas por un especial de 'El Obejtivo' con Ana Pastor.
Sin embargo, esta noche tampoco competirán, pero esta vez son 'Al cielo con ella' y Henar Álvarez quienes se ausentan de la pelea debido al cambio de programación de TVE. La cadena pública está inmersa en la emisión de la fase de grupos del Mundial de fútbol y esta noche, a las 21:00 horas, ofrecerá un nuevo partido.
Este evento hará que 'La revuelta' pierda su horario habitual y TVE ha optado por retrasar su inicio y sacrificar esta semana el formato de Henar, que no está funcionando como se esperaba en la primera cadena.
Además, Marc Giró se librará también de 'Supervivientes', aunque su hueco lo ocupará el primer debate final de 'La isla de las tentaciones', por lo que el humorista deberá enfrentarse a Broncano y al reality de parejas.
Para ello, Giró recibe esta semana a Nacho Duato y David Uclés. Además, Yolanda Ramos volverá con su sección.
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