Música
Tom Morello y Chris Isaak, cabezas de cartel del BBK Legends Bilbao 2026
El festival se celebrará el 26 y 27 de junio de 2026 en el Bilbao Arena
ANG
Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine y Audioslave, y el rockero californiano Chris Isaak serán los cabezas de cartel de la próxima edición del BBK Legends Bilbao que se desarrollará el 26 y 27 de junio de 2026.
Morello es considerado uno de los guitarristas más originales de las últimas décadas y ha aparecido regularmente en listas de los mejores guitarristas de la historia. También ha colaborado con artistas muy diversos, desde Bruce Springsteen hasta Metallica. También fue miembro de bandas como Audioslave y Prophets of Rage.
Otro de los grandes atractivos de este festival es Chris Isaak que además de estar en Bilbao también actuará en Barcelona el día 27 de junio. Alcanzó fama internacional con la canción "Wicked Game" (1989), que se convirtió en un gran éxito después de aparecer en la película Wild at Heart (Corazón salvaje) de David Lynch.
Muchos expertos musicales consideran a Chris Isaak uno de los artistas que mejor ha mantenido vivo el espíritu del rock clásico estadounidense, combinándolo con un sonido moderno y elegante. Su música está muy influenciada por artistas clásicos como Elvis Presley, Roy Orbison y Ricky Nelson
En su décimo aniversario, el festival bilbaíno contará también la presencia de Beat, supergrupo formado por los exmiembros de King Crimson, Adrian Belew y Tony Levin, junto al guitarrista Steve Vai y el batería de Tool, Danny Carey. Su solo más famoso probablemente sea el de "Bulls on Parade", donde consigue un efecto que suena como un DJ haciendo scratch sobre un vinilo, pero usando únicamente la guitarra.
El Bilbao Arena acogerá el 26 de junio el regreso de Chris Isaak a la capital vizcaína tras su actuación en el Legends en 2023.
La jornada se completará con las actuaciones de Cracker, banda estadounidense de rock alternativo así como del dúo irlandés Dea Matrona.
Por su parte, el sábado 27 de junio será el turno de Tom Morello, en la que será su única actuación en España. La jornada se completará con las actuaciones de Beat y Graveyard, banda sueca formada en Gotemburgo en 2006.
Los horarios definitivos son los siguientes:
VIERNES 26 DE JUNIO
- 18:30 Apertura de puertas
- 19:30 DEA MATRONA
- 20:50 CRACKER
- 22:15 CHRIS ISAAK
SÁBADO 27 DE JUNIO
- 18:30 Apertura de puertas
- 19:30 GRAVEYARD
- 20:55 BEAT
- 22:50 TOM MORELLO
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