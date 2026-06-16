'El Hormiguero'
Zendaya, al ver a Tom Holland de adolescente en sus primeras visitas a 'El Hormiguero': "Es tan mono..."
La pareja también compitió por dar el mejor resumen de 'Spiderman Brand New Day'
Kevin Rodríguez
Zendaya y Tom Holland han revolucionado Madrid con la promoción de 'Spiderman Brand New Day', la nueva entrega de la exitosa saga de Marvel. Y esta noche han sido los protagonistas de 'El Hormiguero', donde ella ha podido ver a Holland como adolescente en sus primeras visitas al programa.
Y es que ya lo decía Pablo Motos, es la primera visita de Zendaya a 'El Hormiguero', pero no la de Tom Holland, que acudió por primera vez al programa en 2015. Por esta razón, Motos comenzó la entrevista con un vídeo recopilatorio para que Zendaya viera cómo su chico acudió al show de Antena 3 desde muy joven.
En el vídeo, Tom Holland aparece en sus visitas en 2015 y 2017 al programa. Al término, Zendaya tomó la palabra sorprendida: "No sabía que habías venido tantas veces", a lo que Holland respondió recordando momentos con Motos. "Hemos hecho muchas cosas juntos. La última vez que vine un hombre voló con un dron", recordó el actor.
Tras este aperitivo, Motos le pidió a la pareja que realizaran una competición para ver quién promocionaba mejor la nueva película de 'Spiderman'. Zendaya fue la primera en intentarlo: "Es la película con más contenido emocional porque lo vemos a través de los ojos de Peter Parker con más profundidad. Porque todos sabemos quién es Spiderman, pero al final lo que a todos nos encanta es que es Peter Parker. Y lucha, no solo por salvar el mundo y Nueva York, sino por sus amigos y por su amor".
Por su parte, Holland quiso centrarse en la acción de la película: "Está The Punisher, Boomerang, El Escorpión, malvados secretos que no habíamos visto nunca y las mejores escenas de acción que hayamos visto nunca".
"Yo creo que gana él", reconoció Zendaya tras las palabras .del actor.
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