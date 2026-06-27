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Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren

La fallecida, que se hizo popular hace dos décadas por su participación en el programa 'Caiga quien caiga', había regresado en los últimos años a la escena pública explicando su lucha contra el alcoholismo y en defensa de la salud mental

Ernestina Pais, en una imagen publicada en su cuenta de Instagram.

Ernestina Pais, en una imagen publicada en su cuenta de Instagram. / Instagram

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Redacción

Barcelona

La actriz, presentadora de televisión y concursante del Masterchef argentino, Ernestina Pais, murió este viernes a los 54 años, después de ser arrollado por un tren el vehículo en el que viajaba, en la localidad de San Isidro, en Buenos Aires. Pais había alcanzado fama en los medios de comunicación hace más de dos décadas y era especialmente conocida en el país austral por ser la presentadora del programa 'Caiga quien caiga'. Su hermana Federica, con la que trabajó al inicio de su carrera profesional, también es una cara conocida en la televisión.

Nacida en la capital bonaerense el 12 de marzo de 1972, Pais era hija de un arquitecto de izquierdas desaparecido durante la dictadura militar cuando ella tenía solo cuatro años. Era conocida por su sentido del humor, su fuerte personalidad y por su participación en el exitoso programa 'Mañanas informales' de la que llegó a ser la conductora.

Estado en el que ha quedado el vehículo de Ernestina Pais, tras ser embestido por un tren en Buenos Aires.

Estado en el que ha quedado el vehículo de Ernestina Pais, tras ser embestido por un tren en Buenos Aires. / Agencias

Según han explicado las autoridades argentinas, el coche que conducía fue embestido por un tren en un paso a nivel, después de que, al parecer hubiera atravesado la barrera bajada. Tras el impacto, el tren arrastró el vehículo, un Honda negro, a lo largo de 50 metros. Aunque continúan las investigaciones de la Policía Científica y la Fiscalía, los primeros resultados de la autopsia, conocidos este sábado, apuntan a que la causa de la muerta fue el fuerte impacto que le causó un traumatismo craneoencefálico. Se le han practicado también pruebas toxicológicas para determinar si la mujer conducía bajo los efectos del alcohol.

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Pais había aludido en varias ocasiones a su lucha contra el alcoholismo, que había padecido y que se había agravado durante la época de la pandemia del covid-19, después de su participación en Masterchef Celebrity y de montar su propio restaurante. En los últimos tiempos había cobrado relevancia también por su defensa de la salud mental. La fallecida, que era madre de un chico de 22 años, realizó también diversas intervenciones en teatro y en cine.

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