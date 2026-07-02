Pablo Motos echa el cierre a la temporada de 'El Hormiguero' con doble dardo: a Siro López por su futuro en Antena 3 y a Marcos Llorente por el protector solar
El presentador se despide por vacaciones respondiendo con ironía a los rumores de cancelación
Kevin Rodríguez
Pablo Motos se ha despedido de la audiencia de 'El Hormiguero' para dar comienzo a sus merecidas vacaciones de verano. Sin embargo, fiel a su estilo y consciente de todo lo que se mueve en los mentideros televisivos, el de Requena no ha querido irse de plató sin soltar un doble y sonado mensaje que ha sacudido las redes sociales en las últimas horas.
Aprovechando los minutos finales de la última emisión de la temporada, el presentador miró fijamente a cámara para hacer balance del año y, de paso, ajustar un par de cuentas pendientes.
El primer gran mensaje de Pablo Motos fue directo a los despachos de la competencia y a los sectores que, según él, llevan meses vaticinando el declive del show de las hormigas de Antena 3. Con tono irónico y visiblemente satisfecho por volver a coronar el curso cinematográfico en lo más alto de las audiencias, el comunicador zanjó cualquier tipo de rumor sobre una posible crisis o final del formato.
Sin perder la ironía, Motos lanzó un consejo veraniego a toda su audiencia que escondía un dardo directo hacia las críticas recibidas por las controvertidas declaraciones de uno de sus invitados estrella de los últimos meses sobre la exposición al sol.
"Nosotros volvemos en septiembre con algunas novedades que todavía no podemos contar, pero creo que van a gustar bastante. Feliz verano a todos, poneos protector para el sol, cuidaos mucho y os queremos", fue el mensaje que lanzó el presentador.
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Fuente: El Periódico
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