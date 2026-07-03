Elena Ballesteros y Jorge Sanz con sus hijos, junto a Belinda Washington y Benita, completan el casting de la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo' en TVE
TVE y Zeppelin TV ya tienen cerrado el casting definitivo de la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventuras basado en el formato británico 'Race across the world', que comenzará sus grabaciones en los próximos días
Ricky García
Tras la confirmación de María José Campanario y María del Monte en una información exclusiva de Yotele, este portal ha podido saber que la odontóloga, conocida por su matrimonio con Jesulín de Ubrique, hará tándem con la actriz Belinda Washington. Por su parte, la tonadillera ha elegido a la presentadora Rocío Muñoz ('Bailando con las estrellas', 'La bien cantá) para que la acompañe en este imprevisible recorrido televisado.
Además, la actriz Elena Ballesteros (conocida por series como 'Periodistas') es la tercera concursante confirmada de esta temporada, según ha conocido en exclusiva Yotele. Participará con su hija Jimena, fruto de su relación con Paco Marín, el que fuera su compañero de reparto en la mítica serie de Telecinco.
Por otro lado, el actor Jorge Sanz también ha cerrado un acuerdo con la cadena pública para recorrer diferentes puntos del continente asiático hasta llegar al final del recorrido, en compañía de su hijo Merlín, que nació de su relación con la bailarina y actriz Paloma Gómez.
Cierran el casting Borjamina, de los Mozos de Arousa y Miguel Ángel Gómez, concursante de 'Saber y ganar', Benita Castejón y su representante Tony R. y los atletas Odeia Jainaga y Fiona Pinar.
Fuente: El Periódico
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