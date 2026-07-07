Así es Cantora por dentro: Telecinco muestra las primeras imágenes de la finca más famosa de España

Cantora ha dejado de ser uno de los lugares más herméticos de la crónica social española. Telecinco mostró en ‘¡De lunes a viernes!’ las primeras imágenes del interior de la finca vinculada durante décadas a Isabel Pantoja y al clan familiar más mediático del país. El adelanto sirve como antesala de ‘El precio de Cantora’, el especial que la cadena emitirá este mismo miércoles con Santi Acosta al frente.

Piscina de Cantora / Telecinco

El programa enseñó algunos de los rincones más privados de la propiedad, incluidos los dormitorios de Isabel Pantoja y Paquirri. Las imágenes permiten ver por primera vez en televisión espacios que hasta ahora habían formado parte del imaginario popular, pero que apenas habían sido mostrados desde dentro.

Habitación de Cantora / Telecinco

Los colaboradores, al ver las imágenes no duraron en señalar: "No parece que lleve solo seis meses abandonado", pues fue en enero cuando Isabel Pantoja abandonaba esta propiedad para mudarse definitivamente a Canarias. La cantante se había llevado todos sus efectos personales, y en la vivienda se pueden ver humedades y suciedad en muchas de sus estancias.

Salón de Cantora / Telecinco

‘El precio de Cantora’ recorrerá tanto las estancias interiores como exteriores de la finca. El especial contará con cuatro personas estrechamente ligadas a la historia de la casa: Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales Rivera, que volverán a los lugares donde vivieron o presenciaron algunos de los episodios más comentados de la familia Pantoja.

Habitación de Cantora / Telecinco

La finca, situada en Medina Sidonia, ha estado unida a la biografía de Isabel Pantoja desde los años ochenta y ha sido escenario de momentos familiares, conflictos por la herencia de Paquirri y decisiones que marcaron la vida pública de la cantante. Por eso, su apertura televisiva supone un movimiento especialmente llamativo dentro de la nueva apuesta de Telecinco por la crónica social.

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Baño de Cantora / Telecinco

Con estas imágenes, ‘¡De lunes a viernes!’ arranca con una exclusiva diseñada para conectar con uno de los grandes símbolos del universo Pantoja. El especial completo permitirá reconstruir la historia de Cantora desde dentro y mostrar cómo se encuentra actualmente una propiedad que durante años fue sinónimo de poder, secretos familiares y aislamiento mediático.